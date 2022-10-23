المعارضة المولدوفية تنظّم اعتصاما مفتوحا وسط العاصمة كيشيناو

باشر أنصار حزب "شور" المولدوفي المعارض نصب الخيام أمام مبنى النيابة العامة وسط العاصمة كيشيناو، في إطار اعتصام مفتوح حتى رحيل الحكومة.

وقالت نائبة رئيس حزب "شور"، مارينا تاوبر: "سنبقى هنا حتى يأتي المدعون العامون إلينا ويتفاعلون مع انعدام القانون من قبل السلطات. سنبقى هنا، وننام هنا حتى معاقبة /رئيسة الجمهورية/ مايا ساندو وأتباعها".

وينظم حزب "شور" الذي انضم إليه الحزب الشيوعي المولدوفي احتجاجات في كيشيناو منذ منتصف سبتمبر.

ويعرب المتظاهرون عن غضبهم من الزيادة غير المسبوقة في أسعار الغاز وموارد الطاقة الأخرى والغذاء، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستوى المعيشة.

ويتهم المحتجون السلطات بالفشل في التعامل مع الأزمة، مشيرين إلى تضخم قياسي على مدار العشرين عاما الماضية، بلغ في سبتمبر 33.97% على أساس سنوي.

المصدر: نوفوستي