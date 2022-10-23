قراصنة من دولة أجنبية يخترقون وكالة الطاقة الإيرانية

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الأحد أن قراصنة إلكترونيين يعملون نيابة عن دولة أجنبية اخترقوا الموقع الإلكتروني لشركة تابعة لها، ووصلوا إلى نظام بريدها الإلكتروني.

وأعلن قراصنة مجهولون مسؤوليتهم عن الهجوم، وطالبوا طهران بالإفراج عن سجناء سياسيين اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وقالوا إنهم سربوا 50 غيغابايت من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية للمنظمة، والتي تتضمن عقودا، وخطط بناء مرتبطة بمحطة بوشهر للطاقة النووية المدعومة من روسيا.

ولم يتضح ما إذا حصل القراصنة على مواد سرية.

ويأتي الاختراق في وقت تواجه فيه إيران اضطرابات على مستوى البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول الماضي.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن القراصنة انتهكوا نظام البريد الإلكتروني الذي تستخدمه الشركة التي تدير محطة بوشهر، وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد.

واتهمت المنظمة دولة أجنبية بالوقوف وراء الهجوم، دون الخوض في التفاصيل.

وكانت إيران قد اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل في السابق بشن هجمات إلكترونية أضرت ببنى تحتية.

وقالت المنظمة: "هذه الجهود غير القانونية تتم بدافع اليأس لجذب الانتباه".

ونشر قراصنة مجهولون يطلقون على أنفسهم "بلاك ريوورد" ما بدا أنها صور لعقود وخطط ومعدات في محطة بوشهر، والتي نشرت على الإنترنت منذ أكثر من عقد بمساعدة من روسيا.

وكتب القراصنة على تلغرام: "على عكس الغرب، نحن لا نغازل الملالي المجرمين".

المصدر: أ ب