فوتشيتش: نشر واشنطن لـ"النسور الصارخة" على حدود أوكرانيا سيؤدي لصدام مباشر مع روسيا

أكد الرئيس الصربي،ألكسندر فوتشيتش، أن نشر واشنطن لقوات الإنزال الجوي التابعة للفرقة 101 في رومانيا على الحدود مع أوكرانيا، يزيد من تفاقم الأوضاع بشكل حاد.

وأضاف فوتشيتش لوكالة "تانجيونغ"، أن على واشنطن أخذ ردة الفعل الروسية بعين الاعتبار قبل الإقدام على أعمال عسكرية استفزازية من شأنها أن تؤدي إلى صدام مباشر، سيطال شرر نيرانه على جميع الأطراف ما يمكن وصفه "بالعاصفة الصاخبة".

وذكرت قناة "سي بي إس" أن الولايات المتحدة أكدت أن مهمة الفرقة 101 المعروفة بـ "النسور الصارخة" في رومانيا، هي تدريبية وليست عدائية.

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وخلافا لتأكيدات البيت الأبيض، أعلن قائد الفرقة استعداد قواته لدخول الأراضي الأوكرانية إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق، أكدت جوليان سميث، مندوبة واشنطن لدى حلف الناتو، أن الحلف ملتزم بموقفه بعدم المشاركة المباشرة في الصراع الأوكراني.

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ووفقا للقناة، فإن مجموع أفراد الفرقة يبلغ 4.7 ألف جندي.

المصدر: RT +نوفوستي