الدفاع الروسية: تدمير مستودع كبير لوقود الطائرات في وسط أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها دمرت مستودعا كان يحتوي على أكثر من 100 ألف طن من وقود الطائرات، في مقاطعة تشيركاسي بوسط أوكرانيا.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه خلال اليوم الماضي واصلت قواتها شن ضربات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة تطلق من الجو، على مواقع القيادة العسكرية ومنظومة الطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن كافة المواقع المستهدفة تمت إصابتها.

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وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

- صد جميع الهجمات الأوكرانية على محاور كراسني ليمان (مقتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا) وجنوب دونيتسك (أكثر من 40 قتيلا) وكوبيانسك (20 قتيلا) وخيرسون (90 قتيلا)

- تدمير خمسة مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية في خاركيف وخيرسون ودونيتسك ومدينة نيكولايف

- إسقاط 15 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة، واعتراض ست قذائف من راجمات الصواريخ الأمريكية HIMARS وصاروخ HARM مضاد للرادار

- واصل نظام كييف استفزازاته بهدف خلق تهديد بكارثة تكنولوجية في محطة زابوروجيه للطاقة الذرية، حيث أطلقت المدفعية الأوكرانية أكثر من 30 قذيفة خلال يوم على مدينة إنرغودار والمنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيه، وقامت القوات الروسية بالتصدي لمصادر النيران.

- مجموع ما تم تدميره في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة هناك بلغ 325 طائرة و162 مروحية، و2323 طائرة بدون طيار، و383 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و5997 دبابة ومدرعة أخرى، و874 راجمة صواريخ، و3517 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و6720 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية