تحطم طائرة عسكرية في مقاطعة إركوتسك بشرق روسيا (فيديو)

أفادت السلطات الروسية بمصرع طيارين في تحطم مقاتلة "سو 30" خلال طلعة تدريبية في مقاطعة إركوتسك بشرق روسيا.

وقال حاكم إركوتسك، إيغور كوبزيف: "سقطت مقاتلة من طراز سو 30 على مبنى ذي طابقين في إركوتسك، وتوفي الطياران". منوها بأنه لم تقع إصابات بين السكان.

وأفادت وزارة الطوارئ بمصرع طيارين في تحطم مقاتلة "سو 30" خلال طلعة تدريبية في إركوتسك، منوهة بأن الحادث وقع في منطقة نوفو لينينو.

وأضافت الوزارة أن الطائرة تحطمت على منزل ذي طابقين في شارع بافيل كراسيلنيكوف. وتبلغ مساحة الحريق جراء التحطم 200 متر مربع.