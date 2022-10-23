"فاتورة تقدر بملايين الدولارات".. زاخاروفا تعلق على فضيحة تمويل أمريكي للمعارضة في هنغاريا

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاوفا، على تقارير كشفت أن معارضين لحكومة فيكتور أوربان في هنغاريا تلقوا أموالا من جهات أمريكية.

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها في "تلغرام" اليوم الأحد: "لطالما كانت هنغاريا (المجر) مشكلة بالنسبة للغرب. فمن ناحية، هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولكن من ناحية أخرى، لا ينظر إليها من وراء المحيط إلا باعتبارها دولة لا تريد مواكبة إيقاعات طبول الكابيتول (مقر الكونغرس الأمريكي)".

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وتابعت: "لقد حاولوا تسوية الحسابات مع بودابست بطرق مختلفة، حيث هددتها بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) بغرامات، وصنفوها "أوتوقراطية انتخابية" وليست ديمقراطية، وجادلوها علنا، وهددوا بعواقب مالية بسبب سياستها المستقلة التي ترفض الانحناء".

وأضافت زاخاروفا: "الآن اتضح أن المعارضة في بودابست تم تمويلها (من الخارج)"، موضحة أن صحيفة "مجر نمزت" نشرت تحقيقا في قضية تمويل الائتلاف الليبرالي اليساري لخصوم أوربان من قبل منظمة "العمل من أجل الديمقراطية" الأمريكية غير الحكومية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الأجهزة الهنغارية المتخصصة ستحقق في جميع ملابسات محاولات التدخل الأجنبي في الحياة السياسية للبلاد، لكن "من الواضح أن الفاتورة تقدر بملايين الدولارات".

وكان حزب "الاتحاد المدني" بزعامة فيكتور أوربان حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها هنغاريا في إبريل الماضي.

المصدر: RT