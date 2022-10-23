وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك يعلن ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

أعلن وزير المال البريطاني السابق المحافظ، ريشي سوناك، ترشحه لرئاسة الوزراء بعد استقالة ليز تراس من المنصب، في ثاني محاولة له خلال أشهر لقيادة حكومة المملكة التي تواجه عدة أزمات.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب ريشي سوناك: "إن المملكة المتحدة بلد عظيم، لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة..أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا".

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

المصدر: "فرانس برس"