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وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك يعلن ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

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وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك يعلن ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا
AP
وزير المال البريطاني السابق المحافظ ريشي سوناك
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أعلن وزير المال البريطاني السابق المحافظ، ريشي سوناك، ترشحه لرئاسة الوزراء بعد استقالة ليز تراس من المنصب، في ثاني محاولة له خلال أشهر لقيادة حكومة المملكة التي تواجه عدة أزمات.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب ريشي سوناك: "إن المملكة المتحدة بلد عظيم، لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة..أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا".

المصدر: "فرانس برس"

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