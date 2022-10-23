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المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

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المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
AP
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أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية عن رفضها الالتماسات الأربعة المقدمة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، مما يمهد الطريق لتوقيع الاتفاقية قريبا، بوساطة أمريكية.

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وقالت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت، والقاضي عوزي فوغلمان، إن "أسباب رفض الالتماسات سيتم تقديمها بشكل منفصل".

وكان كل من إستر حايوت وعوزي فوغلمان قد أعربا الخميس الماضي، عن شكوكهما بشأن الحجج المقدمة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يصل الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، أموس هوكشتاين، إلى بيروت يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين حاملا نسخة من الاتفاق، فيما سيتم الإعلان عن الموعد الدقيق مستقبلا وفقا لاتصالات يجريها هوكشتاين مع الحكومة الإسرائيلية.

المصدر: "I24"

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