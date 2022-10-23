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بوتين يهنئ شي بفوزه بولاية جديدة على رأس الحزب الشيوعي الصيني

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بوتين يهنئ شي بفوزه بولاية جديدة على رأس الحزب الشيوعي الصيني
Sputnik
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى شي جين بينغ بعد انتخابه اليوم الأحد أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة.

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وأعرب بوتين في برقيته التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، عن "أحر التهاني" لشي على إعادة انتخابه لمنصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وقال: "أكدت نتائج المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني بشكل كامل هيبتكم السياسية العالية، وكذلك وحدة الحزب الذي تقودونه".

وتابع: "إنني على يقين في أن قرارات المؤتمر ستسهم في التنفيذ الناجح للمهام الاجتماعية والاقتصادية واسعة النطاق التي تواجه الصين، وكذلك في تعزيز مكانة البلاد في الساحة الدولية".

وتابع: "إنني على يقين من أن قرارات المؤتمر ستسهم في التنفيذ الناجح للمهام الاجتماعية والاقتصادية واسعة النطاق التي تواجه الصين، وكذلك في تعزيز مكانة البلاد على الساحة الدولية".

وأكد بوتين تطلعه لمواصلة "حوارنا البناء والعمل المشترك الوثيق لتطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين دولتينا"، واختتم البرقية بالقول: "أتمنى لكم من أعماق قلبي، صديقي العزيز، نجاحات جديدة في عملكم المسؤول والصحة الجيدة والازدهار".

المصدر: RT

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