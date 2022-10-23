مذيع بقناة "فوكس نيوز": بايدن سيرشح نفسه كـ "ملك الفوضى" في عام 2024

قال دان بونجينو، المذيع في قناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن عن خططه للترشح لولاية ثانية في عام 2024، سيطلق حملته الانتخابية تحت مسمى "ملك الفوضى".

وتساءل الصحفي عن الشعارات التي ستستخدم في الخطاب الانتخابي للرئيس الأمريكي، مضيفا "انظر، كان الغاز 2.39 دولار للغالون عندما تولى بايدن المنصب.. الآن أصبح 3.82 دولار، أليس هذا رائعا؟" كان التضخم 1.4٪ عندما وصل إلى السلطة، والآن أصبح 8.4٪ فقط".

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كما لفت المذيع إلى حقيقة أنه خلال رئاسة بايدن في الولايات المتحدة، انخفضت معدلات التعليم، وحققت البلاد مستويات قياسية في عدد الوفيات الناجمة عن جرعة زائدة من المخدرات.

واختتم بونجينو حديثه قائلا: "جو بايدن ملك الفوضى".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في بلاده المزمعة عام 2024.

وقال بايدن في حديث لقناة MSNBC، يوم الجمعة: "لم أتخذ قرارا رسميا، لكن هذه هي نيتي المشاركة في الانتخابات من جديد، ولدينا وقت لاتخاذ هذا القرار".

المصدر: نوفوستي