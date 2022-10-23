تركيا.. القبض على مسلحين متورطين في هجوم على دورية للشرطة

أعلنت السلطات التركية إلقاء القبض على 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بتهمة التورط في هجوم على دورية للشرطة.

وقالت الداخلية التركية في بيانها إن المسلحين أطلقوا النار على عربة للشرطة بينما كانت تقوم بدورية، الليلة الماضية، في قضاء يوكسك أوفا في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد ولاذوا بالفرار.

وأشار البيان إلى أن المسلحين اختبأوا في إحدى البنايات في منطقة يني محلة، ورفضوا تسليم أنفسهم لقوات الأمن التي حاصرت المكان، وحاولوا الهروب.

وأكدت الداخلية في البيان أن فرق الأمن نجحت في إلقاء القبض عليهم، مشيرة إلى أن الشرطة حجزت بندقية ومسدسا كانا بحوزتهما.

كما تم العثور على مسدس وذخائر في منازل الموقوفين.

من جهة أخرى، أوقف الأمن التركي في إسطنبول عنصرا من تنظيم "بي كي كي" تلقى تدريبات في اليونان وكان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي.

وأفادت الأناضول نقلا عن مصادر أمنية السبت، أن الإرهابي "م. م. أ." تلقى تدريبات في مخيم لافريون باليونان، ودخل إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

ولفتت إلى أنه تم القاء القبض عليه في إطار عملية بالتنسيق بين فرق مكافحة الإرهاب وجهاز الاستخبارات التركي.

وتم العثور بحوزته على أوراق مدون عليها كلمات مشفرة يستخدمها التنظيم بهدف السرية، ووثائق مكتوبة من قبل مراد قره يلان، أحد متزعمي التنظيم، وصورا لعناصر من "بي كي كي".

وعقب إتمام الإجراءات القانونية بحقه في مديرية الأمن أحيل إلى القصر العدلي حيث صدر أمر قضائي بحبسه.

المصدر: الأناضول