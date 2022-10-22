مسيّرة إسرائيلية تخترق المجال الجوي اللبناني

أعلن الجيش اللبناني مساء السبت، أن طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، أنه "بتاريخ 22 أكتوبر2022 على الساعة 10:50 اخترقت طائرة مسيرة عن بعد تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، من فوق بلدة كفرشوبا لمسافة حوالى 600م ولمدة 5 دقائق، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة".

وشدد بيان الجيش اللبناني على متابعة موضوع الخرق الإسرائيلي بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل".

وأكد الجيش اللبناني الأحد الماضي، أن زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات في منطقة رأس الناقورة الحدودية.

من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي الاتهامات اللبنانية، وقال إن زوارقه لم تتجاوز الحدود البحرية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام