مركز حميميم يكشف الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي الأخير لمطارين سوريين

صرح اللواء أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بأن القصف الإسرائيلي طال رادارا تابعا لمنظومة الدفاع الجوي السورية، ومدرج مطار الديماس العسكري غربي دمشق.

وقال إيغوروف: "الضربات الجوية الإسرائيلية دمرت رادار "YLC-6M" تابعا لمنظومة الدفاع الجوي السورية ومدرج مطار الديماس، واقتصرت الأضرار على الماديات".

وذكرت وكالة "سانا" أمس الجمعة أن "الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".

يذكر أن رادار "YLC-6M" صيني الصنع، وتستخدمه بلدان عدة في إطار دفاعاتها الجوية، بينها إيران وسوريا.

المصدر: نوفوستي