الخارجية الروسية: قرارات قمة الاتحاد الأوروبي أكدت سياسته التصادمية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن القرارات التي تبنّتها قمة الاتحاد الأوروبي، أكدت الطبيعة التصادمية لسياسة الاتحاد.

وقالت زاخاروفا: "القرارات التي اتخذت في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي أكدت مرة أخرى الطبيعة التصادمية لسياسة الاتحاد الأوروبي".

كما أشارت إلى أن أفكار رئيس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي قسم العالم إلى "حديقة أوروبية" و"غابة"، تؤكد رغبة الغرب في ضمان هيمنته العالمية.

المصدر: RT