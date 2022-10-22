"روسلين" تشتد مع اقترابها من ساحل المكسيك

باتت العاصفة الإستوائية "روسلين" بقوة إعصار من الفئة الثالثة تقترب يوم السبت من ساحل المكسيك على المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة الأحد وفق مركز الأعاصير الأمريكي.

وقال المركز في أحدث تحذير إن "روسلين" تشتد بسرعة مع وجودها على مسافة نحو 270 كيلومترا جنوب غرب مدينة مانزانيلو الساحلية.

وأضاف "من المتوقع أن تشتد أكثر اليوم.. ورغم ضعفها المحتمل الليلة، من المتوقع أن تظل "روسلين" قريبة أو عند قوة إعصار رئيسي عندما تصل إلى اليابسة الأحد".

وحذّر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن العاصفة.

وتابع "من المتوقع أن تؤدي العاصفة الخطيرة إلى فيضانات ساحلية كبيرة قرب وشرق مركزها عند بلوغها اليابسة".

وأعلنت السلطات حالة التأهب الوقائي في ولايات خاليسكو وكوليما وناياريت وسينالوا الواقعة على ساحل المحيط الهادئ.

وتضرب الأعاصير الإستوائية المكسيك سنويا في سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسي، عادة بين مايو ونوفمبر.

المصدر: أ ف ب