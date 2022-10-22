سياسي يصف الأزمة الأوكرانية بأنها حرب بالوكالة بين روسيا و"الناتو"

أكد السياسي يفغيني مينتشينكو أنه من الصعب تحديد النقطة التي يمكن أن تتطور فيها الأزمة بين موسكو وكييف إلى مواجهة مع "الناتو"، حيث انتهكت الخطوط الحمراء التي حددتها موسكو غير مرة.

وقال مينتشينكو: "يساعد الناتو بالأسلحة والمستشارين والمعلومات الاستخباراتية. الشيء غير موجود حاليا هو مدفعية بعيدة المدى وذخيرة بعيدة المدى ودبابات ثقيلة وطيران حديث. إمكانية أن يصبح هذا خطا أحمر بالنسبة لروسيا سؤال كبير، بالنظر إلى أن مسؤولي وزارة الخارجية الروسية قالوا مؤخرا إن الأمريكيين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء. لكن إذا تجاوزوها فهذا يعني أنها لم تكن خطوطا حمرا. ما الذي يمكن أن يصبح خطا أحمر هناك؟ المشاركة المباشرة لوحدات الناتو في هذه الأزمة؟".

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وأضاف: "الناتو يقاتل ضد روسيا باستخدام القوات الأوكرانية. هذه حرب بالوكالة تذكرنا إلى حد ما بالمشاركة الروسية في فيتنام أو المشاركة الأمريكية في أفغانستان أثناء وجود القوات السوفيتية هناك. لكن لا يوجد حتى الآن صدام مباشر بين القوات الروسية ودول الناتو. حتى الآن، لا يزال من غير الممكن القول إن هذه حرب شاملة".

المصدر: لينتا. رو