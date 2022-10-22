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حزب الوطنيين الفرنسيين: واشنطن تقف وراء تخريب "السيل الشمالي"

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حزب الوطنيين الفرنسيين: واشنطن تقف وراء تخريب
Gettyimages.ru
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أكد فلوريان فيليبو، زعيم حزب المعارضين الفرنسي والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، أن تخريب خطوط "السيل الشمالي1و2" أظهر إلى أي مدى يمكن أن يذهب الناتو في تصعيد الصراع.

وقال فيليبو: "أظهر تخريب "السيل الشمالي" الذي ربما يكون من أصل أمريكي، ما الذي يستطيع حلف "الناتو" القيام به".

ووفقا له، فإن الحلف مستعد لاستخدام الأسلحة النووية لإضفاء "طابع عالمي على الصراع"، ولهذا "يجب أن تخرج فرنسا من هذه الحلقة المفرغة".

وأضاف: "علينا أن نكون يقظين. هذا الحلف قادر على الأسوأ".

المصدر: RT

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