الصين.. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة سيشوان غربي البلاد

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء يوم السبت، عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان في المنطقة الغربية من سيشوان.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

من جهته، ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) إن هزة أرضية قوتها 5.3 درجة ضرب الجزء الغربي من مقاطعة سيتشوان الصينية يوم السبت.

وأفاد المركز بأن مركز الزلزال كان على عمق 80 كم.

وفي 5 سبتمبر ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة مقاطعة لودينغ في مقاطعة سيتشوان، مما أسفر عن مقتل 93 شخصا وإصابة المئات.

المصدر: وكالات