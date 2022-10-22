بطلب من روسيا.. الغابون تمنع ليتوانيا ورومانيا من حضور اجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا

منعت الغابون التي تترأس مجلس الأمن بطلب من روسيا، مندوبي ليتوانيا ورومانيا من حضور اجتماع للمجلس حول أوكرانيا، مبررة ذلك بحضور عدد كاف من ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر مطلع في الأمم المتحدة: "لم يسمح الرئيس لممثلي ليتوانيا ورومانيا بالمشاركة في الاجتماع أمس بطلب من روسيا"، مشيرا إلى أن موقف موسكو يرجع إلى حقيقة أن العديد من ممثلي الاتحاد الأوروبي يشاركون في الاجتماع.

وعقد مجلس الأمن أمس الجمعة اجتماعا عاديا حول أوكرانيا، وبحث الوضع الإنساني في البلد المذكور.

وبالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن الدائمين، حضر الاجتماع ممثلو أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وسلوفاكيا وبولندا وألمانيا واليونان.

المصدر: نوفوستي