هنغاريا تتعهد بعدم تمرير أي عقوبات ضد الغاز الروسي

أكد مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري غيورغي غوياش، أن بلاده لن تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض أي عقوبات جديدة ضد روسيا إن كانت ستؤثر على إمدادات الغاز.

ونقلت صحيفة Telex.hu عنه قوله خلال مؤتمر صحفي عقده السبت: "سنواصل استخدام حق النقض ضد أي عقوبات أوروبية يمكن أن تؤثر على إمدادات الغاز الروسية".

وشدد على أن بلاده تتمسك بمصالحها في هذه المسألة، وأن العقد الذي أبرمته مع شركة "غازبروم" الروسية لا علاقة له بموقف بودابست من الأزمة الأوكرانية.

وتابع: العقوبات ضد روسيا لا تسهم في حل المشكلة الأوكرانية، ولكنها تضر بالأوروبيين أنفسهم، داعيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمشاركة في المفاوضات بين موسكو وكييف للتسوية.

يشار إلى أن أوروبا وعلى الرغم من أزمة الطاقة، تواصل مناقشة خيارات تشديد العقوبات ضد روسيا، وبينها تحديد سقف لأسعار النفط والغاز الروسيين.

المصدر: نوفوستي