الرئيس الصيني السابق يتعرض لأزمة صحية خلال مؤتمر الحزب الشيوعي

ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أن الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، غادر المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني إثر أزمة صحية ألمّت به.

وأشار مراسل وكالة الأنباء الصينية إلى أن، هو جينتاو، أصر على حضور الاجتماع الختامي للمؤتمر العشرين للحزب على الرغم من الأزمة التي ألمت به.

وعقد الاجتماع الختامي للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني صباح يوم السبت، وتم الموافقة على الجزء الأول من الاجتماع، والذي تم خلاله الموافقة على التكوين الجديد للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلف أبواب مغلقة.

وتم السماح للعاملين بوسائل الإعلام بالدخول إلى القاعة للجزء الثاني فقط، حيث تم التصويت على تبني قرارات بشأن تقرير اللجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني.





المصدر: نوفوستي