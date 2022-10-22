إسبانيا تعزز درعها الجوي على الجناح الشرقي للناتو بـ14 مقاتلة و130 مجنّدا

أعلنت إسبانيا أنها سترتسل في الأشهر المقبلة 14 مقاتلة إلى بلغاريا ورومانيا، لتعزيز وجودها العسكري في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي والمشاركة في استراتيجية الحلفاء للردع.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسبانية السبت، إن مدريد سترسل بين منتصف نوفمبر ومطلع ديسمبر ست مقاتلات من طراز "يوروفايتر" و130 جنديا إلى بلغاريا، سينفذون مهام تدريب للشرطة الجوية.

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واعتبارا من ديسمبر حتى نهاية مارس 2023 يتوقع أن تنتشر في رومانيا ثماني مقاتلات من طراز F18M وأيضا 130 عنصرا من سلاح الجو.

وذكرت الدفاع الإسبانية أنه تم تم نشر رادار للمراقبة الجوية البعيدة المدى بقاعدة شيتو في رومانيا في 17 أكتوبر، وسيواصل تواجده حتى شهر مارس 2023 أو حتى نهاية يونيو بحسب البيان.

وهذا الرادار الذي يعمل على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، يسمح بـ"السيطرة على المجال الجوي في الجانب الشرقي من الناتو" بفضل 38 جنديا تم إرسالهم لتشغيله.

وبهذه الطريقة تشارك إسبانيا في جهود "الحلفاء في الرد والردع" كما أوضح البيان الذي حدد أن الأمر يتعلق بـ "توفير درع جوية بفضل زيادة وتيرة المهمات المنتظمة للقوات الجوية".

ومنذ فبراير 2022 أرسلت إسبانيا 12 مقاتلة إلى بلغاريا وليتوانيا وإستونيا.

المصدر: أ ف ب