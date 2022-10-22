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ضابط أمريكي يكشف عن طريقة وحيدة لشل قوات كييف وإجبارها على الاستسلام

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ضابط أمريكي يكشف عن طريقة وحيدة لشل قوات كييف وإجبارها على الاستسلام
Legion-Media РИА Новости / Алексей Майшев
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أكد الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي دانيال ديفيس أن القوات المسلحة الأوكرانية ستفقد قدرتها القتالية في حال قطع خطوط الإمداد في مقاطعتي فولين ولفوف.

وأشار ديفيس إلى أنه "إذا تم قطع الطريق البري من بولندا، فلن يكون لأوكرانيا عمليا أي فرصة لإجراء عمليات عسكرية لأكثر من بضعة أشهر".

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ووفقا له، فإن الطريق البديل لتزويد الأسلحة الغربية عبر جبال الكاربات سيكون صعبا جدا ومحدودا من حيث الكمية.

وأردف أنه في هذه الحالة، ستنفد لدى قوات كييف الذخيرة وصواريخ راجمات هيمارس، ولن يكون من الممكن استبدالها في الوقت المناسب. وفي الوقت نفسه، كما قال ديفيس، ستستمر خطوط الإمداد الروسية بأمان في تزويد القوات بكل ما تحتاجه.

وأكد أن الهجوم على مدينتي فولين ولفوف من شأنه أن يستنزف جيش زيلينسكي ويضعه أمام خيار بدء مفاوضات لحل الأزمة أو التعرض لهزيمة ساحقة.

المصدر: نوفوستي

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