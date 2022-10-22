رئيس وزراء أوكرانيا يدعو لتحويل الاستيلاء على الأصول الروسية إلى آلية عالمية

دعا رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال الغرب لتطوير آلية للاستيلاء على الأصول الروسية، وتحويلها لاحقا إلى أداة من أدوات نظام الأمن العالمي.

وقال شميغال خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية نشرت السبت: "نحن بحاجة لتطوير آلية لمصادرة الأصول الروسية واستثمارها في إعادة إعمار أوكرانيا". وتابع قائلا: "هذه الآلية يمكن استخدامها ضد روسيا أولا، وبعد ذلك يمكن أن تصبح حجر الزاوية في نظام الأمن العالمي المستقبلي".

وأضاف "علينا جميعا أن نجد صيغة لهذه المصادرة، والتي يمكن لكل دولة أن تعتمدها لاحقا ضمن تشريعاتها". في رأيه، عملية الاستيلاء على الأصول ينبغي أن تستمر حتى تصبح روسيا مستعدة لدفع تعويضات لكييف.

وتابع قائلا: "الأصول المصادرة"يمكن بيعها. وهناك فريق عمل يعكف حاليا على دراسة المقترحات في هذا الشأن. برأيه، "الأموال الروسية يمكن أن تفيد الدول الأوروبية التي تعاني من أزمة الهجرة".

وقال رئيس الوزراء إن كييف الآن "استنفدت كل السبل لتوفير المال، لأن قرابة 60 بالمئة من الميزانية الحكومية تذهب للإنفاق العسكري". وأضاف "نحن نستخدم المساعدة المالية القادمة من شركائنا في معظم الأحيان لتلبية الاحتياجات الاجتماعية وإعادة التأهيل. وكل تأخير في تقديم المساعدة المالية يمكن أن يؤدي إلى عواقب سيئة".

المصدر: تاس