مظاهرات حاشدة في ألمانيا تطالب بالعدالة الاجتماعية على خلفية أزمة الطاقة.. فيديو

خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن ألمانية مطالبة بالعدالة الاجتماعية على خلفية أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد.

وطالب منظمو المظاهرات السلطات بتقديم مساعدة حقيقية هادفة إلى الشرائح ذات الدخل المنخفض من سكان البلاد في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتوزيع العبء بشكل عادل عن طريق زيادة الضرائب على الأغنياء.

ويرى المنظمون أن المظاهرات رد فعل على القوى اليمينية التي تواصل أعمالها باستمرار ضد إجراءات الحكومة الألمانية في مجال الطاقة، ويعتقدون أن الأخيرة تستغل الأزمة للترويج لآرائها وأفكارها.

ووفقا لمراسل وكالة "تاس" في برلين، سار المشاركون أمام مكتب المستشار الاتحادي والبوندستاغ إلى بوابة براندنبورغ. وتم الإعلان عن 20 ألف شخص مشارك في المظاهرة حتى الساعة 14:00 وما زال الناس يتوافدون إلى المظاهرة.

ومن بين المشاركين سياسيون من حزب اليسار، ولا سيما أعضاء حكومة الولاية في برلين كاتيا كيبينغ ولينا كريك وكلاوس ليدر.

وقالت الشرطة الألمانية إن المسيرة تسير بسلاسة دون وقوع حوادث.

المصدر: تاس