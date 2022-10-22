الرئيس التركي: إن لم نتمكن من تمرير تعديل دستوري يشمل قانون الحجاب فلنذهب إلى استفتاء شعبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن "البرلمان إن لم يتمكن من تمرير تعديل دستوري يشمل القانون المتعلق بالحجاب، فلنذهب إلى استفتاء شعبي لتمريره".

وأضاف أردوغان: "أول مرة أتحدث عن هذا الأمر.. إن لم يتم تمرير المشروع بالبرلمان، فلنذهب للشعب، وليقل هو كلمته في استفتاء شعبي حول التعديلات الدستورية المقترحة".

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وصرح خلال كلمة في تجمع جماهيري (افتتاح مشاريع) في مدينة مالاتيا جنوب شرقي تركيا، بأن المعارضة التركية كانت تنتقدنا في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية بأننا على الحياد ولسنا طرفا.

وتابع قائلا: "الآن كل العالم كان يقدر دور تركيا في الوساطة بين الطرفين الروسي والأوكراني".

وأكد الرئيس التركي أنه لا توجد الآن لا توجد أية مشكلة في موضوع الغاز بالبلاد، مشيرا في السياق إلى أن اسطنبول ستكون مركزا دولي لتوزيع الغاز، رغم أن هناك أزمة عالمية في الطاقة.

وبخصوص المؤشرات الاقتصادية، أفاد أردوغان بأن التضخم في تركيا سينخفض بعد بداية العام.

كما شدد على أنقرة ستواصل خفض الفائدة لخانة الآحاد (أقل من 10%)، وسننقذ المستثمرين من ظلم الفائدة المرتفعة.

المصدر: RT