بحرية الحرس الثوري الإيراني: خسائر الولايات المتحدة في المواجهات المباشرة معنا تجاوزت 52 عسكريا

قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن "خسائر الولايات المتحدة في المواجهات المباشرة معها تجاوزت 52 عسكريا في غضون عام ونصف، فيما قدمت إيران 9 شهداء (في الثمانينات)".

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وفي حديثه عن ميزات سفينة "الشهيد باقري"، أوضح قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري أنه "يمكن إطلاق 60 طائرة مسيرة من على سطح هذه السفينة والهبوط على مدرجها".

وأضاف الأدميرال تنكسيري: "طول سفينة الشهيد باقري يبلغ 240 مترا وارتفاعها 21 مترا ومزودة بمروحيات وصواريخ وطائرات"، لافتا إلى أن "المتخصصين في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني صمموا السفينة بحيث يمكن إطلاق 60 طائرة مسيرة من على سطح هذه السفينة والهبوط على مدرجها".

وأكمل: "المهمة الرئيسية للقوة البحرية للحرس الثوري في الخليج، وفي خارج هذه المنطقة، هناك التنسيق مع القوات البحرية للجيش في بحر عمان، بهدف ضمان أمن مرور السفن".

وتابع قائد القوة البحرية: "لقد تمكنت القوة البحرية للحرس الثوري من خلال استخدام الزوارق السريعة في اشتباك مباشر مع الأمريكان (في الثمانينات)، من إلحاق خسائر تجاوزت 52 عسكريا في غضون عام ونصف، فيما قدمنا 9 شهداء".

وعلق تنكسيري على "ما تقوم به القوة البحرية لضمان أمن البلاد"، قائلا: "فقدنا في هذه الفترة 4 زوارق، إلا أن الأمريكان فقدوا 3 فرقاطات وهي "صامويل روبرت"، و"سي.أور.سي.تي"، و"سانغاري"، إضافة إلى طائرتي هليكوبتر".

وأردف: "إيران صنعت بعد مرحلة "الدفاع المقدس" (حرب 1980-1988)، عوامات مثل فئة "ذو الفقار"، ونصبت عليها الصواريخ البحرية وزادت من سرعتها، من 55 عقدة إلى 75 عقدة، ثم إلى 90 عقدة، ونعمل على تجاوز هذه السرعة في المستقبل"، مشيرا إلى أن "سرعة العوامات الأمريكية من هذه الفئة لا تتجاوز 35 عقدة".

المصدر: "إرنا"