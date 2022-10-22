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بوريس جونسون يعود إلى لندن من عطلة في الكاريبي (فيديو)

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بوريس جونسون يعود إلى لندن من عطلة في الكاريبي (فيديو)
AP
رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون
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أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وصل إلى لندن صباح السبت، عائدا من منطقة البحر الكاريبي حيث كان يمضي عطلة.

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ونشرت شبكة "سكاي نيوز" لقطات لطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تهبط نحو الساعة 09:15 بتوقيت غرينيتش، في مطار غاتويك تحمل بوريس جونسون.

وتعزز عودة جونسون فرضية ترشحه لرئاسة الحكومة بعد استقالة ليز تراس يوم الخميس الماضي، في حين أنه لم يعلن ترشحه رسميا للمنصب.

المصدر: "فرانس برس"

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