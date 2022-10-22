بوريس جونسون يعود إلى لندن من عطلة في الكاريبي (فيديو)

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وصل إلى لندن صباح السبت، عائدا من منطقة البحر الكاريبي حيث كان يمضي عطلة.

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ونشرت شبكة "سكاي نيوز" لقطات لطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تهبط نحو الساعة 09:15 بتوقيت غرينيتش، في مطار غاتويك تحمل بوريس جونسون.

وتعزز عودة جونسون فرضية ترشحه لرئاسة الحكومة بعد استقالة ليز تراس يوم الخميس الماضي، في حين أنه لم يعلن ترشحه رسميا للمنصب.

Boris Johnson and his family disembark a British Airways plane at Gatwick Airport.



The former PM was on holiday in the Dominican Republic but flew home after Liz Truss's dramatic resignation on Thursday. https://t.co/WUnquWwffN



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4wvBFxYd5V — Sky News (@SkyNews) October 22, 2022

المصدر: "فرانس برس"