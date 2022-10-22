أردوغان يهنئ الرئيس العراقي الجديد

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، نظيره العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، بمناسبة انتخابه من قبل البرلمان.

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وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، بأن الرئيس أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس العراقي الجديد.

وأكد أردوغان خلال المكالمة أن تركيا تولي اهتماما لسلامة العراق واستقراره ورفاهيته، مثلما يهتمون بسلامة واستقرار تركيا، مشددا على أن أنقرة ستواصل الجهود لتطوير العلاقات مع العراق في كافة المجالات بما يسهم في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي، وفق البيان.

تجدر الإشارة إلى أنه في 13 أكتوبر الجاري، انتخب البرلمان العراقي عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، بعد حصوله على غالبية الأصوات بالجولة الثانية من عملية التصويت.

المصدر: "الأناضول"