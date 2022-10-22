برلمان الجبل الأسود يقيل وزيري الخارجية والدفاع

قرر البرلمان في الجبل الأسود الليلة الماضية إقالة وزير الخارجية رانكو كريفوكابيتش ووزير الدفاع راسكو كونيفيتش، اللذين يعتبران من أبرز الوجوه الموالية للغرب في الحكومة، من منصبيهما.

جاءت الخطوة في سياق الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.

وبعد ساعات طويلة من الجدل الذي استمر حتى الليل، أيد النواب عن الحركات التي أطاحت في انتخابات أغسطس 2020 ائتلاف الرئيس ميلو ديوكانوفيتش الذي حكم البلاد 30 عاما، بأغلبية 41 من أصل 81 برلمانيا، إقالة وزيري الخارجية والدفاع.

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يذكر أن موسكو حظرت في 14 أكتوبر على كريفوكابيتش كونيفيتش والمدير السابق لوكالة الأمن القومي، سافا كينتيرا، دخول الأراضي الروسية، وذلك ردا على قرار سابق للجبل الأسود بإعلان دبلوماسيي السفارة الروسية "شخصيات غير مرغوب فيها"

وقال كريفوكابيتش إنه يعتبر الحظر على دخول روسيا "شرفا" له، يضعه في صف واحد مع الحلفاء في الناتو من قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.

وكان كونيفيتش أبلغ وزراء دفاع دول الناتو خلال اجتماع منتصف أكتوبر الحالي، بتحركات الأجهزة المختصة للجبل الأسود لمحاربة "النفوذ الروسي" المزعوم في البلاد.

المصدر: "نوفوستي"