استهداف وانفجارات بمرافق الطاقة في عدة مناطق أوكرانية

أفادت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات وإصابة مواقع للبنية التحتية للطاقة في عدد من المقاطعات الأوكرانية اليوم السبت.

وذكر موقع Strana.ua أن انفجارا وقع في مقاطعة كييف، وذلك بعد تصريحات لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المقاطعة في وقت سابق اليوم بتشغيل الدفاعات الجوية بالمنطقة.

وتحدث فيتالي كليتشكو، عمدة العاصمة كييف، عن اعتراض "عدة صواريخ" متجهة نحو المدينة.

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وقالت سلطات أوديسا بجنوب البلاد إن ضربتين استهدفتا موقعا للبنية التحتية للطاقة في المقاطعة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في بعض البلدات.

وأفادت سلطات مقاطعة كيوفوغراد (وسط) بتضرر منشآت للطاقة في منطقتين بالمقاطعة.

كما تعرض عدد من مقاطعات غرب أوكرانيا لضربات اليوم السبت، حيث أكدت سلطات مقاطعة فولين وقوع انفجارات مع انقطاع الكهرباء والمياه في بعض الأماكن وتدهور جودة الاتصالات.

وفي مدينة لوتسك أصيبت منشأة للطاقة، وأكد رئيس البلدية انقطاع الكهرباء في أجزاء من المدينة.

وتحدثت السلطات عن تشغيل الدفاعات الجوية في لفوف، بينما أكدت الإدارة العسكرية في مقاطعة خميلنيتسكي وقوع انفجارات، مما أدى إلى اختفاء الكهرباء في مدينة خميلنيتسكي، حسب سلطات المدينة.

في وقت سابق اليوم أعلنت حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا.

وبدأت القوات الروسية بشن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في أنحاء أوكرنيا في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم والذي تقف وراءه الأجهزة المختصة الأوكرانية.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أوكرانية