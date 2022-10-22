فقدان طائرة على متنها 5 ألمان في كوستاريكا

أعلن وزير الأمن العام الكوستاريكي خورخي توريس، عن فقدان طائرة صغير أقلعت من المكسيك وعلى متنها 5 ألمان، قبالة ساحل كوستاريكا، أمس الجمعة.

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وأوضح خورخي توريس قائلا: "تلقينا إنذارا يتعلق باختفاء طائرة..رحلة خاصة من المكسيك إلى مطار ليمون" بشرق البلاد.

وأشار توريس إلى أن "خمسة مواطنين جنسيتهم ألمانية على متن الطائرة"، مضيفا: "الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من لا بارا دي باريسمينا في منطقة البحر الكاريبي بكوستاريكا وقمنا على الفور بتفعيل البروتوكول الداخلي" لتحديد موقعها.

وأكد أن الطائرة فقدت عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (الجمعة - 00:00 بتوقيت غرينيتش/ السبت).

وأفاد الوزير بأنه تم تعليق عمليات البحث بعد ساعات قليلة بسبب الليل و"سوء الأحوال الجوية"، وستستأنف اليوم السبت.

المصدر: "فرانس برس"