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الجيش الإسرائيلي يعلق على فيديو لجندي يعلم مستوطنا كيفية إلقاء قنبلة غاز

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الجيش الإسرائيلي يعلق على فيديو لجندي يعلم مستوطنا كيفية إلقاء قنبلة غاز
RT
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علق الجيش الإسرائيلي على فيديو لجندي يدرب مستوطنا على إلقاء قنبلة غاز صوب الفلسطينيين، في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصادرها أن "الشخص الذي كان يرتدي الزي العسكري وأعطى مستوطنا قنبلة ليلقيها صوب الفلسطينيين هو حاخام وليس جنديا إسرائيليا، ولا يزال الحادث قيد التحقيق".

وذكرت الإذاعة أن عضو الكنيست موشيه راز طلب من وزير الجيش بني غانتس محاكمة الجندي الإسرائيلي الذي أعطى المستوطن القنبلة، وقال: "لا يفشل الجنود في أداء واجبهم فقط لوقف عنف المستوطنين بل نراهم كثيرا ينضمون إلى العنف وهذا عار".

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المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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