الجيش الإسرائيلي يعلق على فيديو لجندي يعلم مستوطنا كيفية إلقاء قنبلة غاز

علق الجيش الإسرائيلي على فيديو لجندي يدرب مستوطنا على إلقاء قنبلة غاز صوب الفلسطينيين، في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصادرها أن "الشخص الذي كان يرتدي الزي العسكري وأعطى مستوطنا قنبلة ليلقيها صوب الفلسطينيين هو حاخام وليس جنديا إسرائيليا، ولا يزال الحادث قيد التحقيق".

الجيش الإسرائيلي يعلق على #فيديو لجندي يوجه مســ،توطن بإلقــ،اء قنبلة غاز https://t.co/iRYlh9bHzspic.twitter.com/gvvfhgzKx7 — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) October 21, 2022

وذكرت الإذاعة أن عضو الكنيست موشيه راز طلب من وزير الجيش بني غانتس محاكمة الجندي الإسرائيلي الذي أعطى المستوطن القنبلة، وقال: "لا يفشل الجنود في أداء واجبهم فقط لوقف عنف المستوطنين بل نراهم كثيرا ينضمون إلى العنف وهذا عار".

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المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية