الخارجية الألمانية توصي المواطنين بعدم السفر إلى إيران

أهابت الخارجية الألمانية بمواطني البلاد الامتناع عن السفر إلى إيران "تفاديا للتعرض للاعتقالات العشوائية والسجن لمدد مطوّلة".

وقالت الخارجية في بيان لها، يوم الجمعة: "نحذر من السفر إلى إيران، حيث يتعرض مواطنو ألمانيا لخطر حقيقي للاعتقالات العشوائية والاستجوابات والأحكام بالسجن لمدة طويلة".

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وأشارت إلى أن المواطنين الحائزية على الجنسية المزدوجة الألمانية والإيرانية "يتعرضون للخطر خصوصا. وكانت في وقت سابق حالات كثيرة للاعتقالات العشوائية للأجانب".

وفي وقت سابق دعت الخارجية الهولندية مواطني بلادها للامتناع عن السفر إلى إيران على خلفية الاحتجاجات المستمرة هناك منذ الشهر الماضي.

المصدر: تاس