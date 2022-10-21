برلماني بريطاني: جونسون سيترشح لرئاسة الحكومة مجددا

أعلن عضو مجلس العموم بالبرلمان البريطاني عن حزب المحافظين جيمس دودريدج، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون سيترشح مجددا لمنصب رئيس الحكومة بعد استقالة ليز تراس.

ووفقا للبرلماني، فقد أكد له رئيس الوزراء البريطاني السابق شخصيا استعداده للمشاركة في السباق الانتخابي. وقال له: "سأفعل ذلك".

وأشار البرلماني إلى أن رئيس الحكومة السابق سيعود إلى المملكة المتحدة يوم السبت بعد إجازة في إحدى دول الكاريبي.

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وأمام المرشحين حتى يوم الاثنين 31 أكتوبر الساعة 2 ظهرا لتأمين 100 ترشيح وإلا فإن ترشحهم للمنصب لن يمر. وبتحديد 100 صوت لكل مرشح، فإن هذا يعني أنه لن يكون هناك سوى ثلاثة مرشحين كحد أقصى.

ولم يعلن أي شخص رسميا حتى الآن ترشحه لرئاسة حزب المحافظين، لكن ينظر إلى جونسون وريشي سوناك وبيني موردونت، على أنهم أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

وأعلنت تراس في وقت سابق استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، وذلك بعد 6 أسابيع من تسلمها للمنصب، مشيرة إلى أنها ستبقى رئيسة لمجلس الوزراء حتى انتخاب خليفتها.

المصدر: تاس