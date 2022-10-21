روسيا: كييف لم تعلن عن أي أسماء لضحايا بوتشا المزعومين

أشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أن روسيا لم تتلق أسماء ضحايا بلدة بوتشا المزعومين في ضواحي كييف، ما يؤكد بطلان اتهامات نظام كييف للجيش الروسي.

وأضاف نيبينزيا: "على الرغم من جميع رسائل التذكير، لم نتلق قوائم بأسماء ضحايا الاستفزاز الأوكراني في بوتشا في أبريل الماضي، وهذا يؤكد مرة أخرى أنه ليس لدى سلطات كييف ما تقدمه لتعزيز اتهاماتها وتخميناتها".

وقال: "زملاؤنا الغربيون يحاولون التظاهر بأنه لا شيء يحتاج للإثبات، حيث يكفي الاستناد إلى تصريحات ممثلي نظام كييف".

المصدر: نوفوستي