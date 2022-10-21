موسكو: لا يمكن للأمانة العامة الأممية أن تحقق في الاستخدام المزعوم للمسيرات الإيرانية في أوكرانيا

أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تحظى بالصلاحيات التي تخولها التحقيق في استخدام روسيا المزعوم للطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا.

وأشارت البعثة الروسية في رسالة نشرتها يوم الجمعة، إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يمنح الأمانة العامة للأمم المتحدة تفويضا للتحقيق في هذه القضية.

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وأعربت روسيا عن قلقها إزاء محاولات الدول الغربية إعطاء التعليمات للأمانة العامة للأمم المتحدة للتحقيق في الاستخدام المزعوم للطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا.

وأضافت أنه لا يمكن للأمانة العامة للأمم المتحدة التحقيق، إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي.

المصدر: تاس