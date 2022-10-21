مأساة هجرة أخرى.. مصرع طفلين وإصابة 5 نساء بحريق قارب في المتوسط

قتل طفلان وأصيبت 5 نساء على الأقل إثر حريق على متن قارب للمهاجرين غير الشرعيين حاولوا عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وذكرت وكالات الأنباء الإيطالية أنه عثر على جثتي الطفلين اللذين قضيا حرقا في الزورق، بينما نقلت امرأة حامل تبلغ 25 عاما هي والدة أحد الطفلين الى مستشفى باليرمو.

وقالت السلطات في بيان "بالاتفاق مع سلطات مالطا تم إرسال زورق دورية لخفر السواحل من (جزيرة) لامبيدوسا الإيطالية إلى مكان الحادث وإنتشال 38 مهاجرا بينهم جثتا طفلين".

بينما أفاد خفر السواحل أن زورق صيد تونسيا كان أول من وصل الى الموقع، ذكر وقوع انفجار على متنه.

إقرأ المزيد

وفتحت النيابة العامة في أغريجنتي بصقلية تحقيقا بعد تلك المأساة التي نجمت عن انفجار اسطوانة غاز أو اشتعال الوقود.

وتم اسعاف المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة تونس، في لامبيدوسا بينما لا تزال امرأة مفقودة.

تحدث رئيس بلدية لامبيدوسا فيليبو مانينو عن "جحيم"، ودعا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للتوجه إلى المكان.

وقال: "لقد أحصيت خمس وفيات" بين المهاجرين الذين يغادرون يوميا سواحل دول شمال إفريقيا بواسطة قوارب مطاط أو مراكب متهالكة.

وأضاف أن "على أوروبا التحرك دون تأخير فلم يعد من الممكن ترك الأشخاص يموتون".

يذكر أن أكثر من 76 ألف شخص وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام مقارنة بـ 50 ألفا خلال الفترة نفسها من عام 2021، و26 ألفا في 2020، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية.

ومنذ بداية العام فُقد 1269 مهاجرا في وسط المتوسط، وهو أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

المصدر: "أ ف ب"