المستشار النمساوي: لا يمكن التصرف في الأصول الروسية المجمّدة إلا بإقرار قضائي

أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر، أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لا يمكن إقراره إلا من خلال عملية قضائية شفافة، ومن الأفضل أن يتم ذلك في إطار حكم قضائي.

وقال نيهامر للصحفيين في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل، إن "النمسا تتخذ موقفا قانونيا واضحا. هناك فرق ما بين الاستيلاء على الأصول، وما بين استخدام الأصول المحتجزة. إن استخدامها بأي شكل من الأشكال، يستوجب صدور قرار من المحكمة"، مضيفا "أن هذه القضية ستتم مناقشتها خلال اجتماع وزراء عدل الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "استخدام الأصول المحجوزة، لأغراض أخرى يتطلب، من وجهة نظرنا، عملية قانونية شفافة، وفي هذه الحالة يكون حكم المحكمة الذي يأذن بذلك هو الأفضل". وأضاف أن "الأشخاص الذين تم الاستيلاء على أصولهم يجب أن تتاح لهم فرصة الدخول في العملية، من حيث إيجاد امكانية لاستخدام أصولهم بصورة مغايرة".

المصدر: نوفوستي