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الخارجية الروسية تهيب بالمواطنين الامتناع عن السفر إلى تشاد

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الخارجية الروسية تهيب بالمواطنين الامتناع عن السفر إلى تشاد
AP
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أهابت وزارة الخارجية الروسية بالمواطنين الامتناع عن السفر إلى جمهورية تشاد على خلفية الاضطرابات التي يشهدها البلد المذكور.

وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء الاضطرابات في تشاد، والتي عارض فيها المشاركون قرار تمديد الفترة الانتقالية لرئيس الحكومة الانتقالية محمد إدريس ديبي لمدة عامين آخرين.

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وقالت الوزارة في بيانها: "نعرب عن أملنا في أن تتمكن السلطات التشادية من تحقيق الاستقرار في بلادها. نرى أن الحوار مع المتظاهرين ورفض الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة يجب أن يمثلا أساسا للتسوية".

وأضافت: "نهيب بالمواطنين الروس الامتناع عن السفر إلى جمهورية تشاد إلا للضرورة القصوى".

ونتيجة للاشتباكات مع القوات الأمنية، قتل عشرات الأشخاص وجرح المئات في تشاد.

المصدر: RT

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