روسيا تشكك في فعالية العقوبات على الجماعات الإجرامية في هايتي

أعرب دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، عن تشكيك موسكو في أن تساعد القيود التي فرضها مجلس الأمن في حل مشاكل هايتي المستعصية.

وقال بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "على الرغم من دعم الوثيقة، لسنا متأكدين من أن الإجراءات التقييدية الدولية ستكون استجابة مناسبة لمجموعة المشاكل المعقدة التي تتسبب في تآكل هايتي".

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وأكد أن الحل طويل الأمد يجب أن يكمن في العملية السياسية الشاملة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والقضاء على الفقر وعدم المساواة في البلاد.

وأشار إلى أنه من الضروري ضمان تعزيز مؤسسات الدولة في البلاد دون إملاءات خارجية، والتي تتغلغل تقريبا في تاريخها الحديث بأكمله.

وقال: "لا ينبغي أن تؤدي التدابير التقييدية إلى عزل هايتي أو إعاقة تقدم العملية السياسية في هذا البلد. فإجراءات مجلس الأمن ليست أداة للعقاب، ولكنها إحدى الطرق القوية في ترسانة مجلس الأمن للرد على التهديدات الناشئة. يجب تحليل القيود الدولية بانتظام للتأكد من كفاءتها، وإذا لزم الأمر، تخفيفها أو سحبها. سنواصل مراقبة هذا عن كثب".

المصدر: نوفوستي