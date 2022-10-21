شاهد.. جندي إسرائيلي يرشد ويساعد مستوطنا في استعمال قنبلة غاز ضد الفلسطينيين

نشرت منظمة "ييش دين" لحقوق الانسان في إسرائيل يوم الجمعة فيديو، وثق مساعدة جندي إسرائيلي لمستوطن وإرشاده له في استعمال قنبلة غاز ضد الفلسطينيين في بلدة بورين جنوب نابلس.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في نسختها الانجليزية أن مستوطنين ألقوا الحجارة والقنابل اليدوية على عائلة فلسطينية من الحصادات وسرقوا زيتونهم بالقرب من قرية بورين الفلسطينية في الضفة الغربية يوم الجمعة، بحسب مقاطع فيديو نشرتها منظمة "ييش دين" الحقوقية.

תיעוד מבורין מהיום, ככה הצבא והמתנחלים עובדים ביחד: חייל נותן למתנחל רימון גז ומראה לו לאן לזרוק אותו, המתנחל זורק את הרימון לעבר פלסטינים שהגיעו למסיק (קרדיט יש דין) pic.twitter.com/1qLRQPuDcF — Oren Ziv (@OrenZiv_) October 21, 2022

وأظهرت مقاطع الفيديو مستوطنين يرشقون الحجارة على الحصادات ويسرقون الزيتون بينما يظهر مقطع فيديو آخر جنديا إسرائيليا يسلم مستوطنا قنبلة غاز ويوجهه إلى مكان رميها.

وبحسب "ييش دين"، فقد نبه نشطاءها الشرطة بالحادث ووصلت قوات الأمن وصادرت ثمار الزيتون المسروقة من المستوطنين.

كما أفادت منظمة "ييش دين" بأن اثنين من الفلسطينيين أصيبوا في الهجوم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأضافت المنظمة أن المستوطنين توجهوا بعد مهاجمة الحاصدين إلى منطقة بورين وشرعوا في إلقاء الحجارة على المنازل مما تسبب في إتلاف ألواح للطاقة الشمسية التي تستخدم لتزويد المنازل بالكهرباء.

وتعليقا على الفيديو، قالت زهافا غالون زعيمة حزب "ميرتس": "بدأت القوة العسكرية التابعة لبن غفير هجوما منظما ضد المزارعين.. يقف هناك جندي ويشرح لهم كيفية إلقاء القنابل اليدوية".

הזרוע הצבאית של בן גביר יוצאת במתקפה מאורגנת נגד חקלאים, עומד שם חייל ומסביר להם איך לזרוק רימונים.



זה ארגון טרור לכל דבר. עוד 11 ימים הם עלולים להיות בשלטון.



הם יבואו עם האבנים והרימונים שלהם לכל בית בישראל שיש בו ערבים, שמאלנים או להטבים.



זה 61 עם מרצ - או הם pic.twitter.com/QWecjmCOuE — זהבה גלאון (@zehavagalon) October 21, 2022

المصدر: RT + صحيفة "جيروزاليم بوست"