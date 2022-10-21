ماكرون ينتقد ازدواجية معايير واشنطن تجاه أسعار الغاز

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الولايات المتحدة تتبع معايير مزدوجة، في تحديدها أسعار الغاز المسال الذي تصدره للاتحاد الأوروبي لتعويض الفاقد الروسي منه.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الغاز الأمريكي أرخص بثلاث إلى أربع مرات في السوق المحلية من السعر الذي يشتري به الأوروبيون... هذه معايير مزدوجة".

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وأعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في وقت سابق عن استيائه من حقيقة أن تصرفات بعض "الدول الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أدت إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال.

المصدر: RT