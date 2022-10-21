جنرال بريطاني: مسيّرات الخصوم حرمت الجيوش الغربية من التفوق الجوي

أشار الجنرال في القوات البريطانية جيمس مارتن بحديث لصحيفة "ديلي تلغراف"، إلى أن الاستخدام واسع النطاق للطائرات بدون طيار من قبل الخصوم المحتملين للغرب، قد حرمه من تفوقه الجوي.

وقال: "لم نعد نفترض أننا نسيطر في المجال الجوي، ولا ننطلق من حقيقة أننا نتمتع بتفوق جوي كما كان الحال في الشرق الأوسط".

وأضاف أن الجيوش الغربية الآن لديها فرص محدودة، حيث تمكن الخصوم المحتملون من الوصول إلى أسلحة عالية التقنية والدقة ويمكنهم اتخاذ خطوات انتقامية.

وشدد مارتن على أنه خلال الحملات على العراق وأفغانستان، لم يكن لدى الغرب مثل هذه المشكلة.

المصدر: نوفوستي