"روسآتوم": واشنطن لم تصدر تأشيرات للوفد الروسي لحضور مؤتمر وكالة الطاقة الذرية

أعلنت شركة "روسآتوم" الروسية للطاقة الذرية، أن واشنطن منعت مشاركة روسيا في المؤتمر الدولي لوكالة الطاقة الذرية في الولايات المتحدة، وهذا يظهر عدم احترام الجانب الأمريكي للمنظمة.

وقالت الشركة في بيانها: "كان من المفترض أن يحضر الوفد الروسي بشكل شخصي، والمكون من ممثلين لقيادة روساتوم والهيئة الفيدرالية للإشراف على البيئة والتكنولوجيا والإدارة النووية. وقد تم تقديم طلبات الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأعضاء الوفد بشكل مسبق وفقا للإجراءات المعمول بها. وحتى اليوم، لم يحصل أي من أعضاء الوفد الروسي على تأشيرة أمريكية".

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وأضافت: "وبهذا الشكل، منع الجانب الأمريكي مشاركة روسيا في المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي التزمت بعقده في الولايات المتحدة. ونعتبر هذا مظهرا من مظاهر عدم احترام الولايات المتحدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي المنظمة المسؤولة عن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية".

وسيعقد المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في واشنطن يومي 26 و28 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي