رجل دين إيراني بارز يؤكد حق الإيرانيين في "انتقاد" السلطات

أكد آية الله محمد جواد العلوي البروجردي، أحد أبرز رجال الدين في إيران، حق الناس في "انتقاد" السلطات، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية الجمعة.

وقال العلوي البروجردي إن "للشعب حق انتقاد قادته في المجتمع الإسلامي، أكان الانتقاد مبررا أم لا"، وفق ما نقلت عنه وكالة "شفقنا" الإيرانية.

وأضاف أن "للناس أمورا يريدون قولها، وهم غير متفقين مع ما تقومون به".

ورجل الدين البالغ 68 عاما، هو حفيد الراحل آية الله العظمى حسين البروجردي، أحد أبرز مراجع الدين خلال القرن العشرين.

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وشهدت مدن إيرانية عدة تحركات على مدى الأسابيع الماضية، في ما يعد أوسع احتجاجات تشهدها البلاد منذ التحركات ضد رفع أسعار الوقود في العام 2019.

وتوفيت الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيرانة.

واندلعت منذ وفاتها، احتجاجات واسعة قضى خلالها العشرات بينهم عناصر من قوات الأمن. وأعلنت السلطات توقيف مئات من "مثيري الشغب".

وقال آية الله العلوي البروجردي في التصريحات التي أوردتها "شفقنا"، إن "بعض الأشخاص تم توقيفهم وهم حاليا في السجن (...) عاملوهم بتعاطف".

وكان المرجع البارز آية الله حسين نوري الهمداني حضّ السلطات في سبتمبر على "الاصغاء للشعب"، معتبرا في بيانه نشره موقعه الالكتروني أن على القادة "أن يصغوا لمطالب الشعب وأن يحلوا مشاكله وأن يبدوا اكتراثا بحقوقه".

المصدر: أ ف ب