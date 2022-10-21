"سانا": العثور على مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين وعسكريين أعدمهم إرهابيو "داعش" في تدمر

عثرت الجهات المختصة على مقبرة جماعية تضم رفات عدد من الأشخاص المدنيين والعسكريين قرب المسرح الأثري بمدينة تدمر في حمص، كان تنظيم "داعش" الإرهابي أقدم على إعدامهم قبل سنوات.

وذكرت "سانا" أنه خلال تأمين المناطق التي طهرها الجيش من إرهابيي تنظيم "داعش" عثرت الجهات المختصة على رفات عدد من المدنيين والعسكريين ضمن مقبرة جماعية في محيط المسرح الأثري في مدينة تدمر، كان إرهابيو تنظيم "داعش" قاموا بإعدامهم خلال فترة سيطرتهم على المدينة، وقبل دحرهم عنها من قبل الجيش السوري.

ولفت "سانا" إلى أنه تم حتى الآن رفع رفات 12 شخصا تم نقلهم إلى المشافي ليقوم الطب الشرعي بإجراءات التعرف على هوياتهم، وتسليمهم إلى ذويهم أصولا.

وعمد تنظيم "داعش" الإرهابي إلى ارتكاب المجازر في المدن والبلدات والقرى التي كان يسيطر عليها، بهدف ترويع سكانها وإجبارهم على مغادرتها أو الرضوخ له.

المصدر: سانا