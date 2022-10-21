ٍستارمر: تراس لم تكسب حق الحصول على الإعانة المالية

دعا زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس إلى رفض الإعانة المالية التي تمنح لرؤساء الوزراء السابقين لمساعدتهم في تمويل واجباتهم العامة.

وردا على سؤال عما إذا كان من الصواب أخلاقيا أن تقبل تراس الإعانة المالية، قال ستارمر: "لا، لا ينبغي لها أن تأخذها بعد قضائها فقط 44 يوما في منصبها"، معتبرا أن تراس "لم تكتسب الحق في الحصول على الإعانة المالي.. وبرأيي يجب أن ترفضها".

يذكر أن تراس، مؤهلة للحصول على إعانة من تمويل دافعي الضرائب قدرها 115 ألف جنيه إسترليني (129 ألف دولار) في السنة لبقية حياتها. وهذه الإعانة تسمى بدل تكاليف الخدمة العامة، وهي خطة تعويض حكومية للموظفين وتكاليف الرواتب التي تكبدها رؤساء الوزراء السابقون "الناشئة عن مناصبهم الخاصة في الحياة العامة" بعد مغادرتهم، حسب موقع الحكومة.

المصدر: sky news + RT