السفير الروسي في الولايات المتحدة: موسكو تفعل كل شيء لمنع حرب نووية

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن الدبلوماسيين والسياسيين الروس يبذلون قصارى جهدهم لمنع حرب نووية.

وقال في مقابلة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، ردا على سؤال حول احتمال نشوب حرب نووية: "سأجيب عليك بحزم: على الأقل ما نقوم به، الدبلوماسيون الروس، وما يفعله السياسيون الروس، يفعلون كل شيء لضمان عدم حدوث هذه (الحرب النووية)".

وأكد "أننا ملتزمون بالموقف الذي وافق عليه الرؤساء، وليس فقط روسيا، ولكن أيضا الدول الخمس النووية، إن الحرب النووية لا يمكن أن تحدث ولن يكون هناك رابحون. إنها ببساطة لن تحدث، ولن يحدث شيء، ولن يكون هناك أحد. لذلك، أعتقد، يجب القيام بكل شيء لمنع حدوث ذلك".

المصدر: "سبوتنيك"