انتهاء تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي "روبيج – 2022" في طاجيكستان

اختتمت تدريبات "روبيج 2022" لقوات الانتشار السريع الجماعية للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة آسيا الوسطى للأمن الجماعي في طاجيكستان.

وبحسب المركز الصحفي المشترك لتدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم الجمعة، فإن الإجراءات العملية للتدريبات جرت في ساحة تدريب "خربمايدون" بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وكان موضوعها إعداد وتنفيذ عمليات قتالية لتدمير الجماعات المسلحة غير الشرعية في إحدى دول المنظمة (أراضي دولة عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي).



وشاركت الوحدات العسكرية التابعة لدول منطقة آسيا الوسطى، والمجموعات العملياتية لهيئة الأركان المشتركة وأمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي يبلغ مجموعها حوالي 1000 جندي وأكثر من 300 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، في الإجراءات العملية في ميدان تدريب هاربمايدون. واضاف المركز الصحفى أن أساس الكتيبة الروسية كان افراد الجيش بالمنطقة العسكرية المركزية من القاعدة العسكرية 201.

المصدر: نوفوستي